Tre incontri in occasione dei 1.700 anni del Concilio di Nicea

Il 20 maggio 2025 ricorreranno i 1700 anni del Concilio di Nicea, che viene indicato come il primo concilio ecumenico, al quale vennero invitati tutti i vescovi del mondo cristianizzato. In realtà, nonostante le buone intenzioni, parteciparono quasi soltanto i vescovi delle Chiese orientali, comunque più di trecento, numero altissimo per l’epoca. A convocarlo fu l’imperatore Costantino, preoccupato di mantenere l’unità della Chiesa, della quale si sentiva responsabile, secondo la mentalità tipica dei magistrati romani. Due furono le questioni scottanti: la data della Pasqua e la natura del Figlio di Dio. La seconda era la più complicata e ampia, spingendo la Chiesa a riflettere su un punto fondamentale per la propria fede e per la propria identità. Ogni Chiesa si atteneva alla propria professione di fede, quello che oggi noi chiamiamo “il credo”, per tradizione trasmessa dagli apostoli ai loro successori, i vescovi. Ebbene, in poco più di un mese, il Concilio di Nicea elaborò una professione di fede nella quale tutti avrebbero potuto riconoscersi. Forse la fretta, forse le pressioni dell’imperatore diedero però un risultato che, al contrario di quanto ci si aspettava, scontentò i partecipanti, i quali, fatto rientro nelle proprie diocesi, si ritrovarono sempre più divisi, con la complicità del potere politico. Il dibattito, con risvolti spesso anche violenti e dolorosi, proseguì per quasi tutto il quarto secolo e si risolse solo nel Concilio di Costantinopoli (381-383), quando venne elaborata la professione di fede che in pratica è quella che ancora recitiamo. In realtà la questione sulla natura del Figlio non fu mai chiusa del tutto e più volte si è presentata sino ad oggi. Vista dunque l’importanza di questo centenario, alla Spezia il vescovo Luigi Ernesto Palletti propone tre incontri che, aperti a tutti, si terranno nel polo spezzino dell’Istituto di scienze religiose ligure, in via Malaspina 1, in altrettanti venerdì di maggio. Questo il programma: 9 maggio, “Nicea 325: perchè un Concilio? Orizzonte storico ed ecclesiale all’inizio del IV secolo” (Emanuela Prinzivalli, docente a Roma, Università della Sapienza e Pontificio Istituto Patristico “Augustinianum”); 16 maggio, “Nicea: unità. momologo, comunione” (Cristina Simonelli, Facoltà teologica dell’Italia settentrionale); 30 maggio, “Attualità salvatrice della divino-umanità di Cristo nel contesto del 17° centenario di Nicea” (mons. Siluan Span, vescovo della diocesi ortodossa rumena d’Italia).

