“Verso il Mercato della Terra di Lunigiana – Slow Food”, terzo appuntamento dedicato alla filiera dell’olio extravergine d’oliva

Sarà una giornata dedicata alla filiera dell’olio extravergine d’oliva, dalla potatura alla tavola, il terzo appuntamento della serie “Verso il Mercato della Terra di Lunigiana – Slow Food”, in programma domenica 4 maggio a Pontremoli, con apertura dei banchi alle 9:30, in piazza della Repubblica. Alle 10.30 tavola rotonda dedicata a potatura dell’olivo e buone pratiche antidoto per le malattie della pianta, alla presenza del sindaco Jacopo Ferri, con moderazione di Clara Cavellini, presidente dell’Associazione del Mercato. Ospiti dell’iniziativa il dottor Lamberto Tosi, assaggiatore d’olio Metodo COI, agronomo, enologo; il professor Ruggero Petacchi, entomologo e docente del Sant’Anna di Pisa; Luca Simoncini, presidente CIA Toscana Nord; Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa-Carrara; Giovanni Bianchini, Presidio Slow Food Olivi secolari di Massarosa; Roberto Cagnoli, esperto di olivicoltura, territorio e già formatore per la Scuola di potatura dell’olivo.

Nel pomeriggio, dopo il bufet di piazza con Slow Food, l’evento proseguirà con due attività speciali aperte a tutti, rivolte sia ai consumatori sia a chi desidera approcciarsi, da curioso o agricoltore, al mondo dell’olio e dell’olivo: alle 15:00 una introduzione all’assaggio dell’olio extravergine d’oliva a cura di Lamberto Tosi; alle 16:00 una dimostrazione di potatura e gestione della chioma con Roberto Cagnoli.

