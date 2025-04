Vittoria dal profumo di playoff per la CDM Futsal: 6-3 al Maccan Prata

Prata di Pordenone. Si gioca al PalaPrata di Pordenone ma, ufficialmente, a giocare in casa è la CDM Futsal. Questo perché all’andata le società si accordarono per l’inversione di campo e si giocò a Campo Ligure. Ufficialità a parte, CDM-Maccan Prata è partita che vale un gran bel pezzo di playoff, con i friulani avanti in classifica di un solo punto, 39 contro 38 sui ragazzi di mister Hugo de Jesus (e in vantaggio negli scontri diretti dopo il rocambolesco 4-3 pre-natalizio).

La CDM parte con Politano, Ortisi, Foti, Da Silva e Boaventura, mentre il Maccan risponde con Verdicchio, Spatafora, Botosso, Girardi e Zecchinello. L’inizio è da incubo per la CDM: il Maccan spinge sulla sinistra con Spatafora che va al tiro, Politano respinge ma la palla finisce proprio sui piedi di Botosso che insacca l’1-0 dopo appena 25 secondi. La CDM prova a ribattere subito con il missile di Boaventura ma Verdicchio si fa trovare pronto e, con i piedi, ribatte il tiro. Al 4′ il numero 10 brasiliano ci prova ancora ma trova di nuovo l’opposizione, in due tempi, del portiere avversario. Pochi secondi dopo, stessa sorte tocca alla conclusione di Da Silva ma la CDM dimostra di aver reagito bene allo schiaffo a freddo. Un minuto dopo, ancora Da Silva protagonista con uno slalom centrale concluso con un tiro che sfiora il palo e si spegne sul fondo di un soffio. Gli sforzi della formazione genovese sono premiati al 6′ quando si torna in parità grazie alla rete numero 19 in campionato di capitan Ortisi: pallonetto preciso e l’1-1 è servito.

» leggi tutto su www.genova24.it