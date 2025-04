Aggressione smentita, Salvini: “Che tristezza, gli unici fascisti immaginari stanno a sinistra”

Genova. “Che tristezza. Per tre giorni c’è stato l’allarme violenza fascista a Genova e poi si è scoperto che gli unici fascisti immaginari stanno a sinistra”. È il commento di Matteo Salvini, leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, sul caso della finta aggressione denunciata da un sindacalista della Fillea Cgil a Sestri Ponente, ora indagato dalla Procura per simulazione di reato e sospeso dalla sua organizzazione.

“Spero che non facciano campagna elettorale così per tutto il mese di maggio perché vorrei che offrissero la loro idea di città, futuro, lavoro, sviluppo, infrastrutture, porto, housing sociale, non la ricerca di fascismi immaginari – prosegue Salvini -. Purtroppo non solo a Genova ci sono abituati. Spero che questo signore, che ha gettato allarme in città per giornate intere, paghi fino in fondo il frutto della sua incoscienza“.

» leggi tutto su www.genova24.it