Akkari goal e il Celle Varazze vicino alla Serie D, il bomber: “Mi hanno preso per fare questo”

Una partita difficilissima. Ma il Celle Varazze è riuscito a venire a capo della Genova Calcio superandola 1 a 0 grazie a un guizzo del suo attaccante Teddy Akkari. Pallone vagante in area, al 40′ l’attaccante con una girata fulminea non ha lasciato scampo al seppur ottimo Dondero. Domenica prossima alla Sciorba di Genova, contro un Athletic Club Albaro già salvo, la ghiotta occasione per mettere la ciliegina e mangiarsi tutta la torta.

» leggi tutto su www.ivg.it