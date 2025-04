Albenga, ira per il post della consigliera Vullo del 25 aprile. FdI: “Inaccettabili. Il sindaco e l’amministrazione prendano le distanze”

Albenga. “Con sconcerto e profonda indignazione apprendiamo delle gravi parole pubblicate sui social dalla consigliera comunale Barbara Vullo in occasione del 25 aprile. Frasi come ’80 anni e la derattizzazione non è ancora andata a buon fine. Buon 25 aprile’ non solo sono di una volgarità intollerabile, ma rappresentano un insulto alla democrazia e a tutti i cittadini che credono nei valori di libertà, rispetto e convivenza civile”. Ad affermarlo è Roberto Crosetto, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Albenga.

“Chi riveste un ruolo istituzionale – prosegue – ha il dovere di custodire e onorare questi principi, non di calpestarli con affermazioni che alimentano odio, divisioni e risentimento. La Festa della Liberazione non appartiene a una sola parte politica: è il patrimonio comune di tutto il popolo italiano. Ridurla a terreno di scontro, con linguaggi violenti e svilenti, è irresponsabile e inaccettabile e non ce lo aspettiamo, benché non sia la prima volta, per la consigliera Vullo che a quanto pare ama esporsi dietro allo schermo, un po’ meno di persona”.

» leggi tutto su www.ivg.it