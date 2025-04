Arrestato per rapina alla Upim, ladro tradito dal rumore dell’antitaccheggio spezzato

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 38enne egiziano per il reato di rapina. Gli agenti di una volante del commissariato di San Fruttuoso sono intervenuti presso la Upim di via XX Settembre dove il 38enne aveva cercato di uscire dall’esercizio commerciale con della merce rubata.

In particolare l’uomo, dopo aver prelevato dagli scaffali alcuni capi d’abbigliamento, per un valore di circa 250 euro, ha rotto le placche antitaccheggio per poi cercare di uscire senza pagare nascondendo la refurtiva sia indossandola sia all’interno di uno zaino.

