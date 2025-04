Asl2, chirurgia oncologica: nel 2024 il protocollo Eras adottato in 849 casi. Ecco in cosa consiste

Savona. Il protocollo Eras (Enhanced Recovery After Surgery – Recupero migliorativo post intervento) è un protocollo che ha come obiettivo il miglior recupero dopo un intervento chirurgico, è un approccio innovativo e multidisciplinare del paziente sottoposto ad operazione chirurgica. Sono coinvolti in questo percorso un team di specialisti composto da chirurghi, anestetisti, infermieri, fisiatri, fisioterapisti, dietisti, psicologi, diabetologi che assistono il paziente durante il suo percorso pre e post operatorio. I protocolli Eras si basano sulle più aggiornate evidenze scientifiche e sono sviluppati e promossi dalla Eras Society, una società internazionale, professionale e no profit.

Gli elementi chiave del protocollo Eras

