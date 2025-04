Babysitter di quartiere, poliziotte negli studentati e un numero dedicato: le proposte per le donne di Orgoglio Genova

Genova. La babysitter di condominio, la presenza di una poliziotta in ogni studentato e l’istituzione di un numero telefonico dedicato per dare alle donne che tornano a casa di sera da sole la possibilità di parlare con un agente della polizia locale per tutto il tragitto. Sono le tre proposte dedicate alle donne avanzate dalle candidate della lista Orgoglio Genova alle elezioni comunali.

I punti programmatici sono stati presentati lunedì mattina in piazza Caricamento nel corso di un evento ribattezzato “Orgoglio Donna” cui hanno partecipato la capolista e annunciata vicesindaco, Ilaria Cavo, il candidato sindaco di centrodestra Pietro Piciocchi e il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

