Breaking/ Carlotta Ninfo, un talento di Rapallo, tra le Top Ten italiane

Dall’Associazione culturale “Siamo Gente di Mare”

Carlotta Ninfo, conosciuta nel mondo del breaking come Big Girl Tortis, ha iniziato la sua carriera a soli 7 anni. Oggi, a 17 anni, dopo numerose competizioni nazionali e diverse vittorie, Carlotta ha raggiunto un traguardo straordinario: è arrivata tra le migliori 8 atlete nella prestigiosa competizione Red Bull BC One. Questo risultato eccezionale la colloca tra le top ten breaker italiane, un riconoscimento del suo talento e dell’impegno per questo sport.

