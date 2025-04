Cairo, caso della strada Ferranietta: la Regione non sospende la revoca del contributo di 244 mila euro

Cairo Montenotte. Lavori di sistemazione della strada Ferranietta, nel Consiglio comunale di oggi, 28 aprile, si è discussa l’interrogazione del gruppo di minoranza “Cairo in Comune” presentata per richiedere informazioni sul procedimento di revoca del contributo del Psr pari a circa 244 mila euro. La contestazione sul progetto per la cui realizzazione furono utilizzati fondi europei del Piano di sviluppo rurale è nata mesi fa su istanza della Procura europea, che avrebbe preteso la restituzione di quei soldi perché l’opera sarebbe stata “viziata” da un favoritismo nei confronti di un famigliare del primo cittadino, Paolo Lambertini.

Il vice sindaco Roberto Speranza ha risposto che “il procedimento penale a carico del sindaco, del genero e ad altri tecnici coinvolti nell’operazione è stato “congelato” in attesa delle perizie di parte. In autunno si saprà se avrà inizio il processo e anche se dovrà essere restituita la somma finanziata dalla Regione con la quale sono stati effettuati gli interventi di sistemazione della strada vicinale”.

