Camogli: in consiglio bilancio, commissioni e i lavori all’oratorio di via Repubblica

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, il Consiglio comunale di Camogli ha affrontato il tema del rendiconto di gestione dell’esercizio 2024 che è stato approvato con 9 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto. Chi seguiva, dopo una partenza inerente l’argomento, ha avuto la sensazione di assistere ad un Consiglio improntato sull’organizzazione delle Commissioni. La minoranza ne ha contestato l’impostazione e la maggioranza, pur rendendosi disponibile a cambiamenti, non ha compreso il perché, in quanto le medesime sono condotte da anni e da amministrazioni differenti con le medesime modalità e nelle quali con ruoli di diverso tipo in Consiglio comunale molti dei presenti hanno sempre partecipato.

Detto questo riprendiamo il discorso sul rendiconto. Il sindaco Giovanni Anelli, che tra un mese presenterà come lo scorso anno un panorama di ciò che è stato realizzato, ha fatto presente che è pronto il Piano Particolareggiato (che contiene anche il piano parcheggi pubblici), ha sciorinato le cifre comparando 2022-2023-2024 (parte accantonata, parte vincolata, parte disponibile). Il saldo cassa a fine 2024 è stato di 7.258.000 euro. Prima considerazione fatta è l’aver dovuto affrontare una serie di interventi non preventivati, ma necessari.

