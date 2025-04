Comunali, ecco il programma di Salis: 46 pagine (senza slide) tra lavoro e welfare

Genova. La versione “in pillole” era da marzo sul sito internet “silvia salis sindaca” ma da ieri il programma della candidata del centrosinistra alle comunali di Genova è depositato, nella sua forma integrale, insieme alle liste. Sono 46 pagine che riassumono, si fa per dire, una visione complessiva della città: lavoro, welfare e diritti le linee guida della “Genova di domani” secondo Silvia Salis. A oggi non è prevista una presentazione ufficiale del programma che sarà però reso pubblico.

Fotografie e testi. Niente slide – format che da qualche anno va per la maggiore per le presentazioni di programmi elettorali – ma una serie di approfondimenti suddivisi per temi, accompagnati dall’analisi del contesto economico e sociale attuale. La supervisione del programma ha visto la collaborazione del docente di Economia dell’Università di Genova, Maurizio Conti, area Pd, ma è stato poi arricchito dall’apporto delle varie forze della coalizione che, ricordiamo, spazia dalle componenti verdi e ambientaliste al riformismo centrista.

» leggi tutto su www.genova24.it