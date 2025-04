Conto alla rovescia per “Pietra Ligure in fiore” e la rassegna di infiorate artistiche

Pietra Ligure. Conto alla rovescia per “Pietra Ligure in fiore”, la rassegna internazionale delle Infiorate Artistiche. Il centro storico della cittadina ligure si prepara a trasformarsi in uno straordinario museo a cielo aperto, dove creatività, cultura e tradizione si fondono in due giornate di pura meraviglia.

Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025, il borgo accoglierà delegazioni artistiche provenienti da tutta Europa. Rappresentanti di 48 città e 13 Paesi esteri, 800 maestri infioratori realizzeranno 1.200 mq di tappeti floreali, trasformando le vie e le piazze del centro in un caleidoscopio di forme, profumi e colori.

