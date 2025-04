Corteo Casa Pound, ARCI: “Impedire che la città subisca lo scempio fascista”

“Apprendiamo con sgomento la convocazione per il 17 maggio, di una manifestazione neofascista nella nostra città, si tratta di una provocazione inaccettabile, pertanto chiediamo le autorità di impedire che la nostra comunità subisca un insulto alla sua gloriosa storia di resistenza”. Lo scrive Arci La Spezia in una nota, che prosegue: “Nell’anno dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo siamo costretti ad assistere alla presa di parola da parte di nostalgici che con slogan deliranti e incomprensibili riferimenti al futurismo vorrebbero ottenere visibilità e dar voce a idee incompatibili con qualsiasi contesto democratico. Sono da poco passate le celebrazioni per il 25 aprile in cui, alla richiesta sobrietà si è assistito a una mobilitazione della cittadinanza senza uguali nel recente passato per ribadire gli ideali antifascisti e il rifiuto delle idee dell’ultradestra. Conosciamo bene sia la violenza fascista, che in passato ha colpito anche i nostri circoli in questa città, sia le pericolose derive autoritarie della destra globale, tanto insofferente ai diritti e alla democrazia. In questo contesto, è necessario che si provveda immediatamente a vietare la sfilata nostalgica e non si conceda nessuna legittimazione ai fascisti. Se le autorità preposte rimarranno inerti, Arci sosterrà con convinzione la mobilitazione antifascista della cittadinanza che vorrà urlare il suo disgusto e dissenso per questa “marcetta su Spezia”. Ci uniamo alle altre associazioni che stanno chiedendo di impedire questo scempio e saremo presenti nelle mobilitazioni con tutto il nostro Orgoglio Antifascista”.

