Corteo CasaPound, il Partito democratico chiama a una mobilitazione straordinaria per il Primo maggio

“Di fronte alla notizia del corteo indetto da Casapound in città, innumerevoli sono state le dichiarazioni dello stesso segno. Ora serve una reazione immediata. Come Partito democratico della Spezia chiamiamo tutti a una mobilitazione straordinaria di tutte le cittadine e i cittadini che si riconoscono nei valori fondanti della democrazia, della Costituzione antifascista e nella difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”. Lo afferma in una nota il segretario del Partito democratico Iacopo Montefiori, a valle dell’annuncio di una manifestazione nazionale organizzata da CasaPound alla Spezia.

“Il 1° maggio, è una giornata di lotta e di libertà. Risponderemo insieme: con una presenza larga, determinata e pacifica, per ribadire che La Spezia è, e resterà, una città antifascista. Una città orgogliosa della sua storia, decorata con la Medaglia d’oro al merito civile per il contributo dato alla causa della libertà, e che non accetta provocazioni revisioniste – prosegue Montefiori – né tentativi di cancellare la memoria della Liberazione. Invitiamo tutte le forze democratiche, i movimenti civici, le associazioni e ogni cittadina e cittadino a unirsi al corteo del Primo Maggio, al fianco dei sindacati. Facciamo sentire forte e chiara la voce di una comunità che difende i principi della Costituzione e i diritti conquistati con il sacrificio di chi ci ha preceduto. La Spezia non si piega. La democrazia si difende insieme”.

