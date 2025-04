Grande delusione in Fontanabuona. La lapide che ricorda la sepoltura di Papa Francesco, non è in ardesia come era stato detto e scritto in un primo momento. In realtà la pietra non è quella della terra degli antenati levantini di Francesco, ma è semplicemente una pietra ligure, addirittura del finalese. Era stata realizzata quando Francesco era in vita senza sapere a chi fosse destinato. Resta il dubbio che il prelato incaricato di far preparare la lapide abbia sbagliato pietra.

