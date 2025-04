Formazione, apre oggi il bando di Regione Liguria per nuovi percorsi Its: risorse per 5 milioni di euro

Genova. Apre oggi, lunedì 28 aprile, il nuovo avviso pubblico da 5 milioni di euro approvato da Regione Liguria per la presentazione di percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS), da avviare nell’anno formativo 2025-2026. La misura, finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027, fa parte della programmazione quadrimestrale degli interventi approvata a gennaio dalla Giunta regionale e vuole rafforzare l’offerta formativa nel settore tecnologico dei 6 ITS Academy presenti sul territorio ligure, rispondendo alle esigenze di competenze avanzate del mercato del lavoro e incentivando l’occupazione dei giovani al termine del percorso di formazione.

“Con questa iniziativa riusciamo concretamente ad avvicinare il mondo della formazione a quello lavorativo, in linea con gli obiettivi fissati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – commenta l’assessore alla Formazione di Regione Liguria –. L’avviso pubblico, infatti, consentirà di finanziare fino a 14 nuovi corsi ITS destinati a circa 300 giovani. Garantire percorsi di alta specializzazione tecnologica sempre più innovativi e completi ci permette di rispondere in modo efficace al fabbisogno di un mercato del lavoro in continua evoluzione”.

» leggi tutto su www.genova24.it