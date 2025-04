“Iceland: My Soul”, Carlo Alberto Conti presenta il suo libro fotografico

Il fotografo spezzino Carlo Alberto Conti presenterà, mercoledì 30 aprile alle 21 presso la sede dell’Associazione Fotografica “Liberi di Vedere”, in Largo Vivaldi a Fossitermi, il suo libro fotografico “Iceland: My Soul”! Questo progetto artistico raccoglie una selezione di scatti astratti realizzati con drone, che catturano la bellezza mozzafiato e i colori unici del paesaggio islandese e costituisce un viaggio emozionale attraverso la geomorfologia straordinaria dell’Islanda.

Carlo Alberto Conti è un fotografo specializzato nella fotografia di paesaggio e aerea. La sua passione per la natura e per l’esplorazione lo ha spinto a cercare costantemente novi modi per raccontare il mondo attraverso le immagini. Fin dai suoi primi scatti, ha cercato di catturare non solo la bellezza visiva dei luoghi, ma anche l’emozione e il senso di meraviglia che quei paesaggi sanno trasmettere. Negli anni, ha avuto l’onore di diventare ambassador di molti brand prestigiosi nel campo fotografico, collaborando con aziende che condividono la sua visione e il suo impegno verso la qualità e l’innovazione. Inoltre, il suo lavoro ha ricevuto menzioni in importanti concorsi internazionali, a testimonianza della ricerca continua di nove prospettive e di uno stile che punta a emozionare. La serata è aperta a tutti e a ingresso gratuito.