“Il contributo del mondo della scuola alla Resistenza”, incontro in Provincia

Dal Comitato provinciale unitario della Resistenza

Mercoledì 30 aprile alle ore 17, nella sala della Provincia, si terrà l’incontro sul tema “Il contributo del mondo della scuola alla Resistenza”, a cui interverrà la professoressa Katia Massara dell’Università della Calabria. Saranno ricordate, nell’occasione, le figure di Ennio Carando e di Aldo Ferrari, entrambi docenti al Liceo Classico Costa e martiri dell’antifascismo: alle ore 16,45 sarà reso omaggio alle loro lapidi, nell’atrio del Liceo.

Grande fu il contributo alla Resistenza, anche in termini simbolici, degli studenti e dei professori. Dopo l’8 settembre per molti di loro partecipare alla lotta partigiana fu il naturale proseguimento di un percorso cominciato nelle aule scolastiche.

Un ruolo di grande valore, morale e politico, lo ebbe il docente di Storia e Filosofia del Liceo Classico Costa Ennio Carando, presidente del CLN spezzino, poi ispettore del Raggruppamento Divisioni Garibaldi nel Cuneese. Catturato in seguito a una delazione, sottoposto a torture atroci, non tradì i compagni di lotta e fu trucidato con il fratello Ettore il 5 febbraio 1945. Dopo la Liberazione alla memoria di Ennio Carando fu concessa la Medaglia d’oro al valor militare.

Insieme a Carando sarà ricordato il prof. Aldo Ferrari, docente di Storia e Filosofia al Liceo Classico Costa, storico di un Risorgimento plurale, tollerante, aperto all’Europa. Nel 1939 venne raggiunto in casa dalla polizia politica fascista per arrestarlo: Aldo Ferrari, invece di seguirla, afferrò una pistola e si uccise.

