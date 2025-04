Il mercato a km zero del Kennedy anticipa di un giorno

Mercoledì 30 aprile in piazzale Kennedy si svolgerà dalle 7.30 alle 13.00 il tradizionale mercato del km zero con protagonisti i produttori-agricoltori della nostra provincia e i loro sapori veri. Appuntamento eccezionalmente anticipato di un giorno al mercoledì, essendo il giovedì festivo (1° maggio). Ricco di opportunità per gli spezzini amanti della qualità che non perderanno l’appuntamento con gli oltre trenta banchi con i loro colori e sapori che animeranno per tutta la mattinata la struttura coperta del Centro Kennedy. Molte le scelte tra i prodotti del nostro territorio dalle mele alle arance al miele ai formaggi, all’olio, al vino e naturalmente agli ortaggi di stagione come asparagi cavoli e fave e la deliziosa frutta della val di Magra e con la convenienza di costi contenuti a fronte di una qualità indiscussa. In un periodo dove contraffazioni e tracciabilità alimentari fasulle la fanno da padroni in pieno centro l’occasione di gustare, una volta a settimana, prelibatezze, tipicità e qualità del territorio a costi contenuti.

L’articolo “Iceland: My Soul”, Carlo Alberto Conti presenta il suo libro fotografico proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com