La Tarros sarà costretta a giocarsi la salvezza contro Gallarate. Caluri: “Rammaricati, il nostro è stato un grande cammino. Dispiace per i ragazzi che pagano per un errore non loro”

Quei punti regalati a Torino per un errore di referto e sola sconfitta che grifa vendetta nella seconda fase della stagione in quel match di Genova dal campo impraticabile. Non ce l’ha fatta, come temuto, la Tarros e prendersi la salvezza diretta: ieri la Virtus Siena ha fatto il suo e così facendo i bianconeri sono rimasti fuori dalle prime tre, dovendo ora affrontare i playout, la terza fase della stagione che comincerà l’11 maggio al Palasprint mentre tre giorno dopo gara-2 si disputerà a Gallarate. La squadra di coach Mori se la vedrà contro la squadra lombarda in un doppio confronto che prevede la bella in caso di 1-1 dopo le prime due poi ritorno. “Siamo molto rammaricati – spiega il presidente Danilo Caluri – per il semplice motivo che l’errore in una casella, compromette un cammino in cui abbiamo perso una sola partita su un campo impraticabile e al ritorno con Genova abbiamo vinto con oltre 30 punti, il che conferma il divario fra le due squadre. Novantuno punti a gara di media, nessuno ha fatto come noi. I ragazzi sono stati veramente stoici, per questo mi va di dire queste cose. L’appello al pubblico? E’ quello di esserci, lo dobbiamo ai ragazzi che pagano per un errore che non hanno fatto loro”.

