L’aggressione fascista non c’è mai stata: il sindacalista della Cgil indagato per simulazione di reato

Genova. Come Genova24 aveva spiegato in questo articolo, i dubbi sul racconto del sindacalista Fabiano Mura che aveva denunciato di aver subito un’aggressione fascista pochi giorni prima delle celebrazioni del 25 aprile erano sorti subito tra gli investigatori della Digos. Troppi particolari in quel racconto non collimavano con quanto emerso dalle indagini tecniche e in particolare dalle telecamere della zona.

Ora quei dubbi sono diventati certezza per ammissione dello stesso sindacalista, come ha anticipato questa mattina il Secolo XIX: l’aggressione fascista sulle alture di Sestri Ponente non c’è mai stata. Fabiano Mura si è inventato quella storia di sana pianta. Lo ha ammesso lui davanti dal sostituto procuratore Federico Manotti che lo ha convocato il 24 aprile come persona informata sui fatti. Mura, messo alle strette, ha ammesso la bugia. A quel punto l’audizione è stata interrotta perché il pm ha informato il sindacalista che da persona informata sui fatti è diventato indagato di simulazione di reato. Adesso Mura dovrà tornare dal pm con il suo avvocato se vorrà chiarire le ragioni di un gesto che hanno suscitato sgomento e preoccupazione in città fino a che, appunto, i primi dubbi si sono insinuati tra chi indaga.

