Liana Millu, Edoardo Guglielmino e gli altri: omaggio ai partigiani soci Socrem al tempio crematorio

Genova. Dopo la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al cimitero di Staglieno per onorare i caduti della resistenza il 25 aprile, torna un altro grande momento di memoria condivisa al cimitero monumentale di Genova. L’appuntamento è per domani, martedì 29 aprile, alle 16.30 al tempio crematorio.

Qui Socrem, che ha appena compiuto i 120 anni e ha attualmente 16mila soci, ricorda i tanti suoi soci partigiani. Lo farà anche con un intervento di Massimo Bisca, presidente di Anpi Genova. A ottant’anni da quel giorno storico, Socrem celebra il coraggio di coloro che hanno combattuto per la libertà e rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per un futuro migliore, in particolare i tanti partigiani e partigiane cremate e tumulati al tempio.

