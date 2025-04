Magliani: “Degrado area verde Piano di Arcola e campo Picedi, amministrazione ha dovere di fare da regista per trovare soluzione”

Paolo Magliani, capogruppo di “14 luglio” nel Consiglio comunale di Arcola, interviene a commento della trattazione di due interpellanza da lui presentate in occasione della scorsa seduta consiliare. Per quanto riguarda quella a tema area verde del Piano di Arcola e campo sportivo “Picedi”, a cui ha risposto il consigliere delegato allo Sport, Ferdinando Coppola, Magliani palesa insoddisfazione: “Restano sotto gli occhi di tutti il degrado, l’abbandono, la desolazione, i rifiuti, la vegetazione incolta e il mancato utilizzo di quella che era una volta un’area sportivo-ricreativa pubblica e che oggi è una discarica a cielo aperto – afferma in una nota l’esponente di Rifondazione comunista -. Purtroppo l’amministrazione si è detta impotente di fronte a questo scempio perchè le aree sono di proprietà di Arcola Petrolifera e del Demanio. L’amministrazione comunale ha però il dovere di fare da regista tra le parti assieme al Parco di Montemarcello per cercare e trovare al più presto una soluzione al problema”.

Tema dell’altra interpellanza il parcheggio di via Gaggiola a Romito “dove, per ammissione del vice sindaco Tinfena, le telecamere sono rimaste spente vanificando la denuncia di danneggiamento delle auto di alcuni cittadini che si erano rivolti ai Carabinieri e quindi alla Polizia municipale”, si legge nella nota di Magliani. “Il vice sindaco ha ammesso che le telecamere erano spente e che solo dopo la presentazione della mia richiesta i tecnici si sono adoperati per ripristinare il servizio che ha detta di Tinfena verrà ripristinato entro la fine del mese. Bene che si sia rimediato ‘chiudendo la stalla’ per dirla con un classico luogo comune, peccato che nel frattempo ‘i buoi erano scappati’ “, afferma il consigliere. “La conferma – conclude Magliani – che l’azione di ‘esponente di maggioranza critica’ vale più di molte critiche da me ricevute per la mia posizione fin qui tenuta fra i banchi del consiglio comunale di Arcola a quasi un anno dalla nostra elezione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com