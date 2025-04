Nuovo Galliera, Crucioli e la sentenza del Consiglio di Stato: “Sordità della politica: ora posti letto nel padiglione C”

Genova. “Esprimo soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato che riconosce la bontà della battaglia condotta dal movimento indipendente per Carignano fin dal 2009 e poi sostenuta anche da Italia Nostra. La sentenza evidenzia ancora una volta come le amministrazioni si caratterizzino per una grave sordità alle esigenze dei territori e come la cittadinanza, non rappresentata nelle istituzioni, debba rivolgersi alla magistratura per vedere riconosciute le proprie istanze”.

Questo il commento di Mattia Crucioli, candidato sindaco per Uniti per la Costituzione, sulla vicenda del nuovo Galliera, per il quale in queste ore è arrivata la nuova sentenza del Consiglio di Stato.

