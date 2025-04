Oltre mille visitatori da tutto il mondo nei giorni di Papa Francesco per il convento dei Cappuccini

Come ormai da tradizione l’apertura primaverile del Convento dei Cappuccini di Monterosso ai visitatori italiani e stranieri ci ha portato oltre 1400 persone dal 25 al 26 aprile con una apertura straordinaria ancora il 27 aprile. E quest’anno le visite avevano un valore in più, ossia sono state dedicate al ricordo e alla preghiera per papa Francesco. “Come lui ci ha insegnato, abbiamo aperto le porte del convento a tanta gente e abbiamo provato a far conoscere loro il messaggio di san Francesco d’Assisi attraverso il suo Cantico delle Creature che papa Francesco ha attualizzato nell’enciclica Laudato si’ e lo ha reso ancora più vicino a noi – dicono i frati -. Ogni visita è stata preceduta da un messaggio e da un momento di silenzio e preghiera dedicato al Santo Padre e alla testimonianza preziosa che ci ha lasciato. E secondo gli insegnamenti del Papa, le offerte raccolte in questi giorni saranno destinate ad aiutare i bambini nei paesi di guerra; il primo invio per permettere a un gruppo di giovanissimi orfani di guerra della Terrasanta di fare un viaggio a Roma”.

I visitatori provenienti da tutto il mondo nel vero senso della parola – dall’America all’Australia, dall’Argentina al Brasile da ogni parte d’Europa e da tutte le regioni d’Italia – hanno avuto la possibilità di entrare all’interno di un luogo francescano, scoprire gli ambienti, la vita dei frati cappuccini e avvicinarsi al messaggio di san Francesco, mai così attuale e toccante. Commozione, sorrisi e gratitudine erano disegnati sui volti di tutti al termine della visita condotta con competenza e cuore in mano dalle guide volontarie del convento. E ciascuno ha lasciato sul planisfero disegnato una puntina con il proprio luogo di appartenenza.

