Osservatorio amianto, 600 decessi in Liguria nel 2024

Settemila decessi causati dall’esposizione all’amianto in Italia nel 2024, di cui 600 in Liguria: lo comunica, come riporta l’agenzia Ansa, l’Osservatorio nazionale amianto nella Giornata mondiale in memoria delle vittime dell’asbesto, concomitante con la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. I dati diffusi dall’Osservatorio vedono la Liguria quarta regione con più decessi a livello nazionale; prima la Lombardia con più di 2.000 decessi, ma che ha anche oltre 10 milioni di abitanti, a fronte del milione e mezzo circa della Liguria. Le due regioni, assieme a Piemonte e Lazio, raccolgono più del 56 per cento dei casi segnalati.

