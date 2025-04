Pastorino: “Se corteo CasaPound sarà permesso, sarò in prima linea insieme a chi sa che essere antifascisti è un dovere civile”

“Quanto sta accadendo è inaccettabile. Dopo lo spettacolo amarissimo di ieri a Dongo, in Lombardia, con il saluto romano urlato in piazza e l’omaggio ai gerarchi della Repubblica di Salò, oggi ci troviamo di fronte all’annuncio di una manifestazione neofascista e razzista alla Spezia, promossa da CasaPound”. Lo dichiara in una nota Gianni Pastorino, consigliere regionale, capogruppo della Lista Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa. “Non è normale permettere che l’odio e il disprezzo per la democrazia sfilino liberamente per le nostre strade – prosegue Pastorino -. Non è normale che si conceda spazio pubblico a chi predica intolleranza e razzismo, tanto più in una città come La Spezia, Medaglia d’Oro al Valor Civile per la Resistenza, simbolo di quei valori che oggi qualcuno vorrebbe infangare. Il 17 maggio, giornata mondiale contro l’omolesbotransfobia, vorrebbero trasformare Piazza Brin in un palcoscenico di intolleranza. È una provocazione grave, che offende non solo la memoria della Resistenza ma anche tutte e tutti coloro che ogni giorno lottano per una società più libera e più giusta. La Costituzione italiana è nata dall’antifascismo. Il fascismo non è un’opinione, è un crimine contro la libertà e contro l’umanità. E difendere la democrazia significa respingere con fermezza ogni tentativo di normalizzare il neofascismo. Per questo mi unisco con forza all’appello lanciato da associazioni, sindacati, forze politiche e cittadine e cittadini spezzini: il Prefetto, il Questore e il Sindaco non devono autorizzare questa manifestazione”.

“Se verrà concesso loro il permesso di sfilare, sarò in prima linea, insieme a chi non si rassegna, a chi crede ancora nei valori della nostra Repubblica, a chi sa che essere antifascisti non è una nostalgia, ma un dovere civile”, conclude Pastorino.

