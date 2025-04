Recco: “Infinity”, la radio sul mare, supera i 155mila ascoltatori unici

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Infinity Recco, la web radio sul mare, in meno di un anno e mezzo dalla sua presentazione ufficiale (24 novembre 2023) ha registrato numeri straordinari. Sono stati infatti 115.571 gli ascoltatori unici che si sono collegati alla web radio per almeno 20 minuti, e oltre 37.000 download dell’app gratuita, risultati che hanno superato ogni previsione. Dopo il trionfale Capodanno sul Mare 2025 in Piazza degli Eventi sul nuovo Lungomare di Recco, gli ascolti sono triplicati. Nel primo trimestre del 2025, Infinity Recco ha raggiunto 45.238 ascoltatori, consolidando il suo ruolo di leader assoluta tra le web radio liguri e tra le prime 10 web radio italiane. Un’ulteriore impennata negli ascolti si è registrata dopo il successo del Capodanno sul Mare 2025, organizzato sul nuovo Lungomare di Recco: gli ascolti sono triplicati. I dati oggettivi e le valutazioni a 5 stelle ricevute sulle piattaforme di ascolto testimoniano l’alta qualità della programmazione, contribuendo a un crescente effetto virale. Il pubblico di Infinity Recco è internazionale, con ascoltatori attivi da oltre 39 paesi nel mondo, tra cui numeri significativi da Stati Uniti, Canada e Svizzera.

Un notevole successo, sostenuto fin dall’inizio dal sindaco Carlo Gandolfo, ha attratto l’interesse di investitori e inserzionisti locali e nazionali, aprendo significative prospettive di sviluppo. “I numeri di Infinity Recco sono chiarissimi – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – e confermano la bontà di un progetto in cui abbiamo creduto da subito. La web radio non è solo intrattenimento di qualità, ma una vera e propria voce della nostra città che raggiunge ascoltatori in Italia e nel mondo, promuovendo Recco e le sue iniziative”.

La crescita ha permesso a Infinity Recco di lanciare nuovi programmi come “Mixing for you” e “Good Morning Liguria” e di consolidare appuntamenti popolari come “Vita da boomer” e “Stardust”. La collaborazione costante con il Comune permette inoltre di tenere gli ascoltatori sempre informati sugli eventi e le iniziative di Recco, del Golfo Paradiso e della riviera ligure di levante.

Caratterizzata da uno staff di voci nazionali di tutte le età e da una proposta musicale definita “sfacciatamente trasversale”, Infinity Recco mescola gli artisti contemporanei e del passato – da Achille Lauro a Taylor Swift, da Lady Gaga ai Duran Duran – in un flusso musicale curato in diretta dai DJ, lontano dalle playlist preconfezionate.

