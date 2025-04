Dalla pagina facebook del Comune di Santa Margherita Ligure

Informiamo la cittadinanza che domani 29 aprile, dalle ore 21.00 e per circa 5-6 ore stimate, avranno luogo le operazioni di taglio di un pino domestico in Piazza San Siro. L’abbattimento è stato deliberato a seguito dei rilievi condotti dall’ufficio competente e di una perizia agronomica sulla stabilità della pianta, inclinata in modo tale da indurne l’inserimento nella più elevata categoria di propensione al cedimento.

