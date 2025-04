Solidarietà, nuovo poliambulatorio inaugurato in Togo grazie al Rotary Club Genova

Genova. Ieri, 27 aprile 2025, ad Azafi (Repubblica del Togo), grazie all’intervento e al finanziamento del Rotary, è stato inaugurato il Poliambulatorio Centre de Santé Provvidenza, quale presidio contro la mortalità infantile

Tanti bambini, musica, canti e balli alla presenza di tutti i capi villaggio dell’area di Azafi, regione degli altipiani a 200 chilometri dalla capitale Lomé, in Togo: una giornata di festa e commozione per l’inaugurazione del poliambulatorio Centre de Santé Provvidenza. L’unica struttura medica a disposizione degli abitanti, circa 5.000, del comprensorio, in un paese dove la mortalità infantile colpisce 128 bambini su mille. La cerimonia si è tenuta ieri, 27 aprile, giorno in cui il Togo celebra la giornata della sua indipendenza dalla Francia, avvenuta nel 1960.

