Uil Liguria e Uil Fpl Liguria: “Rafforzare il sistema della rappresentanza attraverso una legge”

Genova. “Dopo le elezioni RSU nel pubblico impiego e alla vigilia del Primo Maggio occorre garantire anche a tutti i lavoratori del privato la possibilità di scegliere i propri rappresentanti per rafforzare la trasparenza del sistema attraverso un “Election day””.

A scriverlo in una nota stampa la Uil Fpl, che aggiunge: “L’ottimo risultato ottenuto alle RSU nel pubblico impiego rappresenta il grande lavoro svolto negli ultimi tre anni all’interno di ogni luogo di lavoro. Siamo pronti a misurarci attraverso un Election Day anche nel privato – dichiara Giovanni Bizzarro, segretario regionale Uil Liguria – Serve una legge per rafforzare la rappresentanza e quindi la trasparenza nel privato, in quanto esiste una proliferazione di contratti collettivi firmati da organizzazioni che non hanno effettiva rappresentanza . Questi contratti producono effetti negativi su lavoratori e imprese. Dobbiamo fare un richiamo all’accordo interconfederale sulla rappresentanza, che stabilisce come misurare la rappresentatività: una media tra gli iscritti certificati presso l’INPS e i voti raccolti nelle elezioni delle RSU ma, per essere più efficaci davvero, occorre una legge di sostegno che obblighi i datori di lavoro a comunicare all’INPS il numero di iscritti e introduca elezioni periodiche ogni tre anni nei luoghi di lavoro, proprio sul modello del pubblico impiego”.

