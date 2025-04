Alla scoperta della Val Passiria: bellezze naturali, attività all’aria aperta e tradizioni

Situata tra le Alpi dello Stubai e le Alpi Venoste, la Val Passiria (Passeiertal) si estende a nord di Merano offrendo un paesaggio alpino autentico particolarmente affascinante. Parte del suo territorio è compreso nel Parco Naturale Gruppo di Tessa, il più esteso dell’Alto Adige, che custodisce una straordinaria varietà di flora e fauna.

In primavera e in estate, questa valle, che ha una lunghezza di circa 40 km, si trasforma in un paradiso per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta, grazie ai suoi sentieri panoramici, ai pascoli fioriti e ai borghi ricchi di storia e tradizioni.​

