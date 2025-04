Aperte le candidature per il rinnovo del consiglio direttivo della Croce bianca di Porto Venere

La Pubblica assistenza Croce bianca di Porto Venere comunica l’apertura delle candidature per il rinnovo del consiglio direttivo. I soci interessati possono presentare la propria candidatura per il Consiglio di Amministrazione, il collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. Le iscrizioni sono aperte dal 20 aprile al 20 maggio 2025 presso la sede della Pubblica assitenza compilando le apposite liste. Possono candidarsi tutti i soci maggiorenni, in regola con il tesseramento 2024 e iscritti all’Associazione da almeno tre mesi, a condizione che non siano stati allontanati per motivi disciplinari o altri provvedimenti. Le elezioni si svolgeranno il 25 maggio 2025, dalle 9 alle 15 la sede dell’Associazione situata in piazza Bastreri 28 a Porto Venere.

L’articolo Contship chiude il 2024 in crescita trainata dal terminal spezzino Lsct e dal comparto intermodale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com