Auto piena di rifiuti trainata e abbandonata in via Marinella

Nonostante il recente intervento di pulizia straordinaria, via Marinella è tornata ad essere teatro di degrado e inciviltà. Nella notte di domenica 27 aprile infatti ignoti hanno abbandonato a bordo strada un’auto senza targa e colma di rifiuti. Un gesto che ha indignato profondamente i residenti, che ora si chiedono se le telecamere recentemente installate proprio per scongiurare la nascita di altre discariche abusive, abbiano immortalato chi ha trainato e abbandonato il mezzo. Ma non è solo l’abbandono dei rifiuti a preoccupare gli abitanti della frazione sarzanese che segnalano altre occupazioni abusive nelle proprietà della Marinella Spa, lasciate vuote dopo l’avvio dei lavori del Pinqua. Un’altra situazione di degrado che sta creando un po’ di allarmismo fra i residenti.

