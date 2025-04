Calcio, Cristiano Giuntoli ritrova il Savona: alla Continassa una delegazione biancoblù a premiarlo

Torino. Nella carriera da calciatore di Cristiano Giuntoli, ora direttore sportivo della Juventus, Savona ha rappresentato una tappa importante trascorrendo complessivamente quattro stagioni in biancoblù. Che il direttore bianconero abbia ancora radicati dei rapporti con il nostro comprensorio non è certo una sorpresa: dalla valbormida alla riviera, o anche più a ponente ad Imperia e Sanremo. E quella al Bacigalupo è stata per lui una bella esperienza.

In occasione del “Memorial Stefano Delucis“, organizzato dal sodalizio biancoblù, era stata dedicata una targa come premio proprio al Managing Director Football bianconero.

