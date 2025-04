Chiavari: “Il sindaco Messuti non rimuove i manifesti affissi da Pro Vita&Famiglia”

Dall’ ufficio stampa dell’onorevole Valentina Ghio

Manifesti Pro Vita, Ghio, Baruzzo e Piccardo (PD): “Chiavari a differenza di altri Comuni sceglie di non rimuoverli: così si promuove una becera propaganda contro una corretta educazione all’affettività e alla cittadinanza consapevole”

“Il sindaco di Chiavari Federico Messuti ha deciso di non far rimuovere i manifesti discriminatori dell’associazione Pro Vita, come invece è avvenuto in altri Comuni tra cui Roma. È una scelta che condanniamo. Questi manifesti promuovono una becera propaganda contro la sedicente “teoria gender” che in realtà non esiste: quello che chiediamo insieme alle associazioni che tutelano i diritti della comunità Lgbtqia+ è di creare dei veri percorsi di educazione all’affettività, al rispetto reciproco e alla cittadinanza consapevole, volti ad includere tutti senza che nessuno debba sentirsi giudicato o discriminato per quello che è. Questi percorsi devono coinvolgere anche le scuole perché si tratta di formare dei cittadini consapevoli, che non vogliano escludere nessuno. Non possiamo accettare l’insegnamento della discriminazione travestita da educazione, non possiamo accettare che chi divide ci venga ad insegnare il rispetto”, così la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera Valentina Ghio e le consigliere regionali Katia Piccardo e Carola Baruzzo sulla scelta del sindaco di Chiavari di non rimuovere i manifesti dell’associazione Pro Vita della campagna “Mio figlio no”.

