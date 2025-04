Chiavari: “Manifesti Pro Vita, in città è garantita libertà di espressione e parola”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Nella nostra città è garantita la libertà di espressione e di parola per tutte le parti; questa libertà, però, non deve mai ledere i diritti civili né offendere la dignità di alcun cittadino. Dopo un’attenta analisi svolta insieme al segretario generale, riteniamo che in questo caso i manifesti dell’associazione Pro Vita & Famiglia, affissi nel territorio del Comune di Chiavari, non violino l’art. 23, comma 4-bis, del Codice della Strada. É la legge a stabilire i limiti della libertà di manifestazione. Noi rispettiamo la Costituzione e i diritti costituzionali, non di certo le opinioni dei parlamentari e dei membri del PD che si svegliano, casualmente, solo in concomitanza di competizioni elettorali. Quando un’iniziativa rispetta le norme vigenti, non esiste nessuna motivazione per procedere alla sua rimozione” è quanto ha dichiarato il sindaco Messuti, questa sera, ad inizio consiglio comunale.

