Comunali, Bruzzone (Linea condivisa): “Bruzzone: “Le proposte per le donne dal centrodestra? Solo se madri, lavoratrici e in divisa. Il resto non esiste”

Genova. “La destra ha presentato, nel suo programma, le proposte per le donne. O meglio, per un certo tipo di donna: madre, lavoratrice, magari in divisa. Non c’è una parola sulle donne trans, sulle soggettività non binarie, su chi vive nei quartieri popolari o su chi una gravidanza non la vuole. Una visione parziale e regressiva, che esclude sistematicamente tutte quelle soggettività che non rientrano nel loro schema tradizionale”. Lo dichiara il candidato alle prossime elezioni amministrative nella Lista Civica Silvia Salis Sindaca Filippo Bruzzone che aggiunge:

“Trovo imbarazzante, innanzitutto, l’appropriazione delle nostre proposte sugli asili nido. Ci vuole una buona dose di disinvoltura politica per far passare come proprie battaglie che sono documentate da atti pubblici, da anni di interventi in Consiglio, da impegni concreti presi da chi oggi viene ignorato. Il nostro obiettivo è sempre stato chiaro: costruire un sistema educativo 0-6 pubblico, gratuito e diffuso in maniera equa sul territorio. L’abbiamo fatta noi, e i risultati ottenuti durante lo scorso mandato lo dimostrano.

