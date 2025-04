Comunali, è scontro sui rifiuti. Salis: “In otto anni la destra non ha fatto nulla”

Genova. “Mi chiedono dalla destra come penso di chiudere il ciclo dei rifiuti, con quali impianti, bene, è proprio la destra che è stata otto anni al governo che ce lo dovrebbe dire, se fosse stato per loro così semplice chiudere il ciclo dei rifiuti lo avrebbero fatto loro invece mi pare che non abbiano fatto niente e continuano, dopo otto anni a parlare della situazione, che hanno trovato. Credo che sia il classico esempio che ci possa far dire che questa destra deve andare a casa, che deve permettere a qualcun altro di lavorare per questa città, di lavorare anche per risolvere la questione dei rifiuti”.

La candidata del centrosinistra Silvia Salis, a margine dell’evento “La Genova del domani” ai giardini Luzzati – appuntamento organizzato dal gruppo Tocca a noi – torna a parlare di rifiuti e di Tari.

