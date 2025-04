Comunali Genova, ecco i candidati di Fratelli d’Italia. Donzelli: “Vogliamo arrivare primi”

Genova. “Puntavamo a essere i primi quando eravamo gli ultimi, figuriamoci adesso che siamo i primi davvero”. È il responsabile organizzativo Giovanni Donzelli, oggi a Genova per sostenere la candidatura di Pietro Piciocchi e presentare la lista di Fratelli d’Italia all’hotel Bristol, a confermare che l’obiettivo per il partito di Giorgia Meloni è qualificarsi come prima forza all’interno della coalizione. Obiettivo non facile con due liste civiche in campo, di cui una targata Bucci, con la candidata vicesindaca Ilaria Cavo come capolista.

“Fratelli d’Italia da sempre ha la vocazione di essere il partito che dà risposte a tutti, anche a chi non è tradizionalmente di destra, a chi finora non ci ha mai votato – sostiene Donzelli -. Genova è una città che non può tornare indietro”.

