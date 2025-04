Comunali, Salis all’attacco su rifiuti e pulizia: “Tari tra le più alte del paese, manca il rispetto per chi abita Genova”

Genova. “I genovesi pagano una delle Tari più alte d’Italia, ma il servizio offerto non è all’altezza del costo. È il segnale di un sistema che non funziona come dovrebbe: un paradosso evidente”. Queste le parole pubblicate questa mattina sulla pagina facebook della candidata sindaca Silvia Salis, con un commento che rilancia le critiche della coalizione di centrosinistra sulla gestione della pulizia e della raccolta rifiuti portata avanti in questi anni dalle giunte di centrodestra.

“Una città è davvero viva quando ogni angolo racconta cura, attenzione e rispetto per chi la abita. A Genova, da troppi anni, questa cura sembra mancare e la qualità della vita ne risente, in modo diverso da quartiere a quartiere – continua Salis – La nostra città ha bisogno di un nuovo modello per la gestione dei rifiuti: efficace, sostenibile e trasparente. Serve costruire un ciclo virtuoso, con obiettivi chiari, un cronoprogramma pubblico e verificabile, e soprattutto l’impegno a riportare la Tari a livelli equi, sia per le famiglie che per le imprese“.

