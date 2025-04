Consiglio regionale, la minoranza contro Balleari: “Regole violate, asseconda il bullismo di Bucci”

Genova. “Sconcerto” da parte dell’opposizione in Regione Liguria sulle modalità di conduzione dell’aula da parte del presidente del Consiglio Stefano Balleari. A esprimerlo in una lettera sono tutti i gruppi di minoranza dopo l’ennesimo episodio oggetto di contestazione avvenuto la settimana scorsa: l’approvazione della legge sul bonus affitti per l’entroterra avvenuta oltre il termine di convocazione della seduta senza che si riunisse prima l’ufficio di presidenza integrato, come previsto invece dal regolamento. Già a marzo era arrivata un‘esplicita richiesta di dimissioni dopo una furiosa lite in aula che aveva coinvolto anche Bucci.

“Il termine sconcerto è quello più appropriato rispetto ad una conduzione che non si può più derubricare ad episodica, ma che rappresenta la cifra di questi primi mesi della nuova consiliatura. Mesi in cui l’autonomia del Consiglio regionale rispetto alla giunta si è affievolita in maniera talmente evidente da perdere anche i contorni minimi del decoro istituzionale e del rispetto dello Statuto e del regolamento”, accusa la minoranza

