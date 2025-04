Contship chiude il 2024 in crescita trainata dal terminal spezzino Lsct e dal comparto intermodale

La pubblicazione del report annuale di Eurokai relativo all’andamento dell’anno 2024 conferma numeri positivi per il Gruppo Contship, che ha chiuso l’esercizio con ricavi pari a 252,1 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente.

Un risultato trainato sia dal settore intermodale, che ha registrato un incremento del +16,3%, sia dai terminal marittimi, che hanno segnato un +16%.

Il settore della logistica portuale – guidato da La Spezia Container Terminal (LSCT) – ha raggiunto nel 2024 performance particolarmente positive: la significativa crescita dell’utile di esercizio è stata spinta dall’aumento dei volumi movimentati, che ha portato a un incremento del fatturato. Fondamentale è stata anche una gestione attenta e bilanciata delle risorse, che ha permesso di migliorare l’efficienza operativa, mantenendo al contempo solidità finanziaria e qualità del servizio offerto.

Anche il comparto intermodale ha mostrato un’evoluzione positiva. La divisione intermodale, gestita dalla holding Sogemar attraverso le controllate Hannibal, Oceanogate, Rail Hub Milano e driveMybox, risulta in crescita per il quarto anno consecutivo.

“Il 2024 è stato un anno di significativa crescita, durante il quale Contship ha proseguito con decisione nel rafforzamento delle attività intermodali e nel consolidamento delle attività nei terminal marittimi”, ha dichiarato Tommaso Ferrario, CFO di Contship.

Cifre in positivo anche sotto il profilo occupazionale: a fine 2024 i dipendenti totali sono 992, numero in aumento grazie a 196 nuove assunzioni effettuate nel corso dell’anno.

