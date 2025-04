Savona. Non dà sue notizie per un paio di giorni e i vicini, preoccupati, si recano a casa sua per avere informazioni. Porta aperta. Una volta dentro, la tragica scoperta.

Il corpo senza vita dell’uomo, 68 anni, è infatti stato ritrovato sul pavimento della sua abitazione, in zona Marmorassi.

» leggi tutto su www.ivg.it