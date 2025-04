È il Genoa dei giovani: contro il Como la formazione con l’età media più bassa dal 1949

Genova. In un campionato che ormai ha più poco da dire, la salvezza è stata acquisita anche dal punto di vista matematico, il Genoa riesce comunque a offrire spunti interessanti. È il caso della partita di Como, persa 1-0, ma in cui il Grifone è andato in campo con una formazione giovanissima. Età media di 24 anni (dato Transfermarkt) nell’undici titolare, solo il Parma ha ottenuto un dato più basso in questa Serie A.

Se questa statistica non dice nulla, eccone un’altra che certifica l’unicità del dato. Era infatti dal 1948/1949 che il Genoa non si presentava in una partita di massima serie con una formazione iniziale così giovane (in quel caso età media di addirittura 20,7 anni, record all-time della compagine genovese). Si trattava però di una partita decisamente particolare: era infatti contro il Torino, il 15 maggio 1949, ossia pochi giorni dopo la tragedia di Superga.

