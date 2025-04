Elette le Stelle nello Sport 2025: Pinamonti, Armaleo, Rebagliati, Repetto, Paris, Gransasso e l’Auxilium

Oltre centotrentamila voti in due mesi. Una vera e propria maratona con una partecipazione del pubblico ligure ancora una volta straordinaria per l’elezione delle Stelle nello Sport 2025. Medaglie d’oro per Andrea Pinamonti (Genoa), Filippo Armaleo (SSD Pompilio/Fiamme Azzurre), Chiara Rebagliati (Arcieri Torre Vecchia/Fiamme Oro), Filippo Repetto (CUS Genova Rugby), Rachele Paris (Marassi Judo), Caterina Gransasso (Semplicemente Danza) e la PGS Auxilium Genova. Ma tutti i podi 2025 sono davvero straordinari . Ben diciannove le discipline sportive rappresentate con tanti protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi e talenti che lasceranno in segno nello sport ligure e nazionale dei prossimi anni.

Rossoblucerchiato dell’Anno: Andrea Pinamonti, forte del grande apprezzamento registrato presso la tifoseria genoana (2662 preferenze) in virtù delle importantissime reti segnate in campionato, succede a Gudmundsson nell’albo d’oro del Trofeo Eco Eridania Il podio è completato da Fabio De Paoli (Sampdoria – 1027) e Morten Frendrup (Genoa – 764).

