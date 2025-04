Fermato dai Carabinieri per un controllo, doveva essere in carcere

I Carabinieri di Monterosso al Mare, ieri pomeriggio, hanno arrestato un 43 enne. L’uomo, marocchino, durante un servizio di pattuglia e di controllo alla circolazione stradale, è stato fermato dai militari che, dopo aver effettuato alcuni approfondimenti, hanno accertato a suo carico un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso nel 2024 dall’Autorità giudiziaria. In particolare dovrà scontare la pena residua di 2 anni e 2 mesi per una condanna per rapina commessa alla Spezia nel maggio del 2022. Al termine degli accertamenti è stato portato nella casa circondariale della Spezia.

