Il progetto “Boost” si chiude con un corso gratuito di educazione finanziaria

“Boost”, il progetto promosso e organizzato da Fondazione Carispezia negli spazi di Accademia La Spezia per fornire agli under 30 strumenti e competenze utili all’orientamento scolastico e lavorativo, si conclude quest’anno con il corso gratuito dal titolo “Pillole di educazione finanziaria”, al quale sono ancora aperte le iscrizioni.

Dedicato ad acquisire conoscenze base del mondo finanziario, il corso è realizzato in collaborazione con Crédit Agricole Italia e si compone di due incontri, il 6 e il 13 maggio e in replica il 20 e 27 maggio, in cui i giovani avranno la possibilità di apprendere nozioni fondamentali sulla gestione del denaro in maniera consapevole, sugli investimenti, sui risparmi e sulla loro pianificazione, per metterle in pratica nella vita quotidiana e trovare le soluzioni più adeguate ai propri obiettivi futuri. In particolare, nel corso dei due appuntamenti verranno approfondite le tematiche “Decisioni d’investimento: tra ragione ed emozioni” e “Risparmi e investimenti: dalla pianificazione alle scelte sostenibili”.

Gli incontri saranno curati da René Breseghelllo, senior sales manager del gruppo Amundi, affiancato dagli specialisti di Crédit Agricole Italia Michela Navari, Guido Serafini, Matteo Tassano e Chiara Rapalli, che si alterneranno nel corso delle lezioni.

